Ciclismo Successo del trofeo ’Luciani-Menchini’. Coppa del Marmo. Buona la prima prova

E’ iniziata con la 11ª edizione dei trofei ’Achille Luciani-Carlo Menchini’ l’attività sportiva amatoriale del comitato provinciale Uisp di ciclismo. Organizzata dal Velo Club Carrara in collaborazione con il Gs della Polizia Municipale, la gara è valida come prima prova della 10ª edizione della Coppa del Marmo che prevede la disputa di diverse gare organizzate dall’Uisp nell’arco della stagione. Al via della prima prova si sono presentati in 104, provenienti da Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Suddivisi in due batterie (dieci le categorie in gara) i corridori si sono dati battaglia nonostante una pioggia debole e intermittente, lungo il tradizionale circuito (via Marina, Covetta, Pucciarelli, viali Zaccagna, Da Verrazzano, XX Settembre) per complessivi 65 km con arrivo in via Marina. In gara anche due donne (Alessandra Iari del Team Sanguinetti e Letizia Lombardi del Gs Baglini), che hanno gareggiato con gli uomini.

Questi i podi per categoria. Patrick Nastasi, Matteo Sensi, Daniel Nastasi (elite, 19-29 anni); Simone Bernardini, Giovanni Sanzillo, Alexandre Ricart (M1, 30-34); Federico Rossi, Tiziano Mura, Tommaso Conforti (M2, 35-39); Davide Bianchi, Alberto Anselmi, Renato Pieroni (M3, 40-44); Stefano Lunardini, Tiziano Castagna, Carlo Bugliani (M4, 45-49); Alessandro Chiapparino, Simone Biasci, Alessandro Picco (M5, 50-54); Daniele Macchiaroli, Alessandro Gasperini, Roberto Pucci (M6, 55-59); Stefano Giuntoli, Giorgio Baroni, Stefano Olibardi (M7, 60-64); Nando Menconi, Maurizio Ricciardi, Massimo Lari (M8, 65 e oltre).

Uisp e Velo Club Carrara ringraziano il comando della Polizia Municipale per la fattiva collaborazione che ha determinato un’ottima riuscita della manifestazione. Alla premiazione, oltre a Nino Vatteroni, presidente del GS Polizia Municipale, sono intervenute Lara Benfatto, assessore allo sport; e Giulia e Silvia Luciani.

ma.mu.