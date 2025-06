Ciclismo Successo di partecipanti al raduno organizzato dal Velo Sport Casone Euroflex Materassi. Il trofeo Arcolini accende l’entusiasmo. Valentina Pierotti domina nelle Donne

Grande successo per la dodicesima edizione della corsa ciclistica amatoriale organizzata dal Velo Sport Casone, Euroflex Materassi, in collaborazione con il comitato della Lega Ciclismo Uisp di Massa Montignoso Aps. L’evento, valido per l’assegnazione del trofeo Memorial Mario Arcolini, ha regalato emozioni e spettacolo a tutti i presenti, confermandolo come di punto di riferimento nel panorama sportivo locale. La competizione ha visto sfidarsi all’ultimo colpo di pedale, in una giornata torrida, che ha reso maggiore la fatica dei concorrenti, la Cicli Falaschi e il Bicisport Sanguinetti che hanno fatto la parte del leone in quasi tutte le categoria. Il percorso, animato dall’entusiasmo di numerosi spettatori raccolti lungo il tracciato e nei pressi del palazzetto dello sport e del campo scuola in via Oliveti, ha offerto momenti di grande spettacolo. La macchina organizzativa, curata con grande professionalità dal decano Adolfo Casotti, ha garantito il buon andamento della gara e il comfort di tutti gli atleti partecipanti. A fine evento ha espresso gratitudine verso gli sponsor tecnici tra cui la Bottega di Adò, la Scurtarola di Pier Paolo Lorieri, Evam Fonteviva, il centro commerciale Carrefour di Massa e Fiori di Gianni di via Benedetto Croce, fondamentali per il successo dell’evento.

L’assessore allo Sport Roberto Acerbo, presente e coinvolto nell’intera manifestazione, ha elogiato l’organizzazione e la qualità della gara, sottolineando l’impegno e la professionalità dimostrati dall’organizzatore Casotti. Durante la cerimonia di premiazione, sono stati consegnati riconoscimenti e coppe ai vincitori di ogni categoria, tra cui spiccano i premi offerti da Autofficina Cesare Tonazzini, Geometra Enrico Balducci e Ferramenta Sermattei. In particolare, i cesti offerti dalla ditta Ortofrutta Francesco di Romagnano sono stati assegnati alla categoria Donne, celebrando così la partecipazione femminile alla competizione. Un evento che ha saputo coniugare sport, passione e solidarietà, lasciando il segno nel cuore di tutti i partecipanti e degli spettatori presenti.

I risultati. Cat. Elite Sport: 1) Marco Diamanti (Olimpia Cycling), 2) Niccolò Bini (Olynpoia Bo), 3) Matteo Sensi (Domestic Street Recing). Cat. M1: 1) Mirko Trosino (Bicisport Sanguinetti), 2) Simone Bernardini (Bike Lab Racing Team), 3) Giacomo Battaglia (Falaschi). Cat. M2: 1) Matteo Del Mancino (Speedy Bike), 2) Tiziano Mura (Cicli Falaschi), 3) Adrien De Santis (Cicli Falaschi). Cat. M3: 1) Davide Bianchi (Cicli Falaschi), 2) David Cialdi (Quarrata Bike), 3) Alberto Bastiani (Cintolese). Cal. M4: 1) Michele Massa (Vitam-In Cmf), 2) Giancarlo Bertellotti (Pedale Pietrasantino), 3) Renato Pieroni (Massa). Cat. M5: 1) Francesco Righi (Baglini), 2) Iuri Pizzi (Team Promnotech), 3) Giacomo Galigani (Quarrata Bike). Cat. M6: 1) Andrea Grandi (Promotech), 2) Roberto Manfredi (Team Stefan), 3) Davide Poli (La Belle Equipe). Cat. M7: 1) Stefano Olobardi (Pedale Pietrasantino), 2) Gianluca Ferri (Team Stefan), 3) Alberto Barsotti (Puccinelli). Cat. M8: 1) Rinaldo Barabotti (Cicli Puccinelli), 2) Angelo Bocchino (Speedy Bike), 3) Alessandro Lenzi ((New M T Bike). Cat. Donne: 1) Valentina Pierotti (Moto Guzzi), 2) Sandra Vanni (Team Zerosei).