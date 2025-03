Ciclismo, successo in volata della Swinkels nella gara di Cinquale

Cinquale (Massa), 9 marzo 2025 – Karlijn Swinkels ha conquistato su due compagne di fuga il Trofeo Oro in Euro. Una prova di squadra impeccabile per le ragazze della UAE, che oggi hanno dimostrato ancora una volta la loro forza e unità, reagendo con determinazione dopo la difficile giornata di ieri alle Strade Bianche. La gara si è svolta con partenza e arrivo a Cinquale di Montignoso.

Dopo cinque giri su un circuito pianeggiante, il percorso si è infiammato nei due giri finali, caratterizzati dalla salita de La Fortezza. Come previsto, è stata proprio questa salita a decidere la corsa. La UAE Team ADQ ha preso in mano le operazioni, imponendo un ritmo elevato e selezionando il gruppo di testa, dove sono rimaste Persico, Magnaldi, Wlodarczyk e Swinkels. Sull'ultima ascesa è arrivato l'attacco decisivo della Swinkels, Wlodarczyk e Pieterse, che si sono avvantaggiate, collaborando per aumentare il distacco dal gruppo inseguitore. Lo sprint finale ha visto protagoniste proprio loro tre, con la campionessa polacca che ha lanciato la volata e Swinkels, impeccabile nello sprint, capace di superare la connazionale Pieterse e conquistare una splendida vittoria. La Swinkels, dopo il successo, ha dichiarato: "Lo scorso anno avevo sfiorato la vittoria qui, quest'anno ho dato tutto. È stato tutto perfetto: prima Erica Magnaldi è andata in fuga, poi sull'ultima salita le mie compagne hanno imposto un ritmo impressionante per fare selezione. Dominika ha attaccato e siamo rimaste in tre. Abbiamo lavorato benissimo insieme e nel finale non potevo fare altro che vincere per concludere questa giornata nel migliore dei modi”.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) Km106, in 2h31’19”, media km 42,435; 2) Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck); 3)Domenika Wlodarczyk (UAE Team ADQ) a 3”; 4)Anne Knijnenburg (VolkerWessels Women's Pro Cycling Team) a 50”; 5)Linda Zanetti (Uno-X Mobility); 6)Skalniak; 7)Vanpachtenbeke; 8)Persico; 9)Fidanza; 10) Quagliotto.