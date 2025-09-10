Ciclismo sul pista. Domani al velodromo i ragazzi nel ‘Trofeo delle Regioni’

Torna il grande ciclismo giovanile nazionale al velodromo forlivese ‘Glauco Servadei’: infatti domani, a partire dalle ore 14 inizia la fase finale del Trofeo delle Regioni 2025. La prestigiosa manifestazione di ciclismo su pista vedrà sfidarsi le nove migliori rappresentative regionali giovanili italiane, qualificate attraverso i tre concentramenti già disputati.

Per quanto riguarda l’Area Nord a passare alla fase finale sono state Lombardia, campione nel 2024 – si correva a Noto, in Sicilia – Piemonte e Veneto. L’Area Centro ha visto il successo, proprio in Toscana, dell’Emilia Romagna (con 301 punti) davanti a Toscana (168) e Liguria mentre l’Area Sud ha qualificato, per questa fase finale, Lazio, Campania e Sicilia nel concentramento tenuto a Noto. Nel 2024 l’Emilia Romagna si piazzò al secondo posto nazionale.

Nell’impianto di viale Roma si gareggerà sia in campo femminile, sia in quello maschile, nelle tre categorie: Esordienti, Allievi e Juniores. Per gli Esordienti le gare previste sono Omnium (con tre prove) e Madison mentre le Allieve si cimenteranno nella gara a eliminazione, nella Madison e nella Velocità a squadre; mentre i coetanei maschi si misureranno nell’Inseguimento e nella Velocità a Squadre nonché nella Madison. Quattro gare per gli Juniores: Eliminazione, Madison, Velocità a Squadre e Chilometro da fermo. Due sole prove, invece per le loro pari età al femminile: la gara a eliminazione e il Chilometro da fermo.

Sarà l’Omnium riservata alle Esordienti ad aprire la contesa proprio alle ore 14 di domani, a seguire tutto il programma. In serata, poi a conclusione della manifestazione, si svolgeranno le premiazioni delle singole gare e, di conseguenza, l’assegnazione dell’ambìto Trofeo delle Regioni.

Anche in questa edizione il duello principale dovrebbe essere tra la squadra di casa, l’Emilia Romagna (nella foto sopra, la nostra rappresentativa), e quella della Lombardia, campione in carica. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti, offrendo a sportivi, famiglie e appassionati l’occasione di vivere da vicino una delle competizioni più significative del panorama ciclistico giovanile su pista italiano.

