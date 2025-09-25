Ciclismo, sulle strade del Valdarno l'internazionale “Ruota D'Oro”

Terranuova Bracciolini, 25 settembre 2025 – Martedì 30 settembre è in programma sulle strade del Valdarno con partenza ed arrivo a Terranuova Bracciolini, la 55^ Ruota D’Oro valevole anche per il 93° Gran Premio Festa del Perdono, che vede tra i 176 iscritti di 35 squadre anche il Campione Italiano Alessandro Borgo e quello austriaco Schrettl. Roberto Magini ed Ercole Mealli stanno definendo gli ultimi particolari su questa prestigiosa gara che l’anno scorso vide l’affermazione di Roman Ermakov che correva per il CTF, confluito nel 2025 nella squadra sviluppo della Bahrein dove è presente anche il campione italiano Alessandro Borgo. La concorrenza peraltro non mancherà martedì a Terranuova Bracciolini con la presenza del campione austriaco Marco Schrettl corridore del Team Tirol KTM Cycling vincitore in questa stagione, oltre al titolo nazionale anche della classica di San Vendemiano, oltre ai due terzi posti sia al Giro del Belvedere che al Palio del Recioto. Altri atleti da tenere in considerazione L'Hote e Chaleil della formazione francese della Decathlon Ag2r La Mondiale New Gen, il belga Servranckx della Soudal Quick Step Devo Team che schiera anche il toscano Savino (squadra che è un'abitudinaria della Ruota d'oro) e Zumsteg della formazione svizzera del Velo Club Mendrisio. Per quanto riguarda le formazioni di matrice italiana saranno sicuramente agguerriti gli atleti della Biesse- Carrera- Premac con entrambi i gemelli Bessega, così come non vorranno svolgere un ruolo da comprimari quelli della MBHBank Ballan con Cipollini e Masciarelli. Quest’ultimo quest'anno è stato capace di vincere il GP Liberazione 50 anni dopo la vittoria del nonno Palmiro e sempre nel 1975 Palmiro Masciarelli fu sul podio della Ruota d'oro, alle spalle dell'australiano Sefton. Anche la VF Group Bardiani sarà della partita con il vincitore del Trofeo Piva Turconi e Pinarello che fu terzo lo scorso anno. Tra gli iscritti figurano anche le formazioni del Team Hopplà con Bruno e il valdarnese Gialli, la General Store con il danese Biehl, la Rostese con Lonsdale che sta attraversando un ottimo periodo di forma e la MG KVIS con il campione dell'Uruguay Perez. La gara organizzata dalla Futura Team è lunga 173 chilometri con partenza dal Viale Europa (sede anche di arrivo) alle ore 13.