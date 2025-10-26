Ciclismo, tanti premiati al raduno dei giudici e direttori di gara

Sesto Fiorentino, 26 ottobre 2025 - La prima iniziativa ciclistica al convento dei Padri Carmelitani a Santa Lucia alla Castellina è stato l’annuale ritrovo dei giudici e dei direttori di gara della Toscana grazie all’ammirevole impegno organizzativo dal giudice pratese Maurizio Colligiani e dalla Commissione Regionale Giudici. Dopo la celebrazione della Santa Messa nel corso della quale sono stati ricordati i giudici ed i direttori di corsa scomparsi, nella chiesa si è svolta una prima parte della cerimonia di premiazione che poi è proseguita nel corso del pranzo sociale. Tra i riconoscimenti quello consegnato al presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti, all’élite pratese Lorenzo Cataldo autore di una stagione splendida conclusa con la vittoria nel Giro di Serbia. Premi speciali anche ai giudici emergenti Sofia Guarducci, Gabriele Frulio, Thomas Giachini, al dirigente aretino Luca Luman, al direttore di gara Giampaolo Casucci, a Stefano Rossi per tanti anni presidente del Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Infine un riconoscimento particolare al tecnico regionale responsabile dell’attività su pista, il mugellano Marco Lapucci che ha guidato la Rappresentativa della Toscana straordinaria protagonista nei recenti Campionati Italiani su pista juniores a Noto in Sicilia.