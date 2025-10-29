Ciclismo, tempo di premi e cerimonie. Il 21° "Coraggio e Avanti" a Baroncini

Sesto Fiorentino, 28 ottobre 2025 – Tempo di premi e riconoscimenti nel ciclismo e quindi relative cerimonie. Al Convento dei Padri Carmelitani di Santa Lucia alla Castellina nei pressi di Sesto Fiorentino, sede del Centro Spirituale del Ciclismo e del Museo Filotex è prevista domenica 23 novembre la ventunesima edizione del premio “Coraggio e Avanti” organizzato da La Famiglia la cui Associazione è presieduta da Luca Limberti.

Numerosi i riconoscimenti che saranno consegnati attorno a mezzogiorno nella splendida chiesa subito dopo la celebrazione della Santa Messa. Il premio “Coraggio e Avanti” al giovane professionista Filippo Baroncini, il quarto Gran Premio Gastone Nencini all’ex campione irlandese Stephen Roche, il premio Ammiraglio D’Oro a Fabio Baldato, quello denominato Azzurri d’Italia Memorial Alfredo Martini a Giambattista Baronchelli. Al c.t. degli Under 23 Marino Amadori il premio Franco Ballerini, mentre riconoscimenti a Elisa Balsamo, quello Over 35 Memorial Edo Gelli a Damiano Caruso, il Memorial Mario Sani allo junior Alessio Magagnotti, il Memorial Davide Faraoni a Marco Manenti, mentre saranno premiati anche per il paraciclismo Davide Plebani e Lorenzo Bernard.

Naturalmente la cerimonia del 23 novembre sarà arricchita dalla presenza di ospiti e personaggi del ciclismo come da tradizione.