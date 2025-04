Ciclismo: Tommaso Roggi trionfa al Giro della Valdigreve per Iperfinish

Nulla di nuovo nella categoria allievi in Toscana. Vince, anzi domina sempre la società Iperfinish di Fucecchio alla ormai sesta affermazione stagionale e questa volta dopo le strepitose doppiette di Luci e Favilli, e la vittoria di Agnini, ad imporsi sul traguardo di Greve in Chianti è l’aretino Tommaso Roggi. Rispetto del pronostico possiamo aggiungere nel ventiduesimo Giro della Valdigreve con il primo di Roggi, il secondo posto con Spanio e il quarto con Favilli e nella Top ten anche Agnini, Mori e Scappini. Il copione si ripete per la gioia dei dirigenti e dei tiposi.

La gara si è decisa alla distanza (erano previsti sei giri con la salita di Pontaccio) quando un terzetto ha preso il largo andando a giocarsi il successo sul Viale G. Da Verrazzano. Non c’è stata volata tra i due atleti della Iperfinish, in quanto Roggi e Spanio hanno concluso appaiati la competizione seguiti a una ventina di metri dal generoso Cappelletti. A 19 secondi è iniziato l’arrivo frazionato degli inseguitori con il quarto posto del livornese Emanuele Favilli, a completare l’ennesimo successo di squadra della compagine fucecchiese. L’altra prodezza della giornata ciclistica firmata dal campione toscano Riccardo Del Cucina dello Stabbia Casano che dopo brillanti piazzamenti ha finalmente ottenuto il successo a Ponzano Superiore in provincia di La Spezia.

Una vittoria meritatissima per l’atleta aretino che ha iniziato forte la stagione e che ha saputo imporsi nettamente nella gara spezzina confermando la sua eccellente condizione. E domenica 4 maggio è in programma la gara che sarà organizzata proprio dal gruppo sportivo Stabbia nella località nel comune di Cerreto Guidi, il Gp Calzaturifici e Calzifici Stabbiesi. Ovviamente la compagine locale è decisa a fare bene davanti al pubblico di casa. Il pronostico è tutto dalla parte dei beniamini locali visti i risultati fin qui ottenuti, ma nel ciclismo mai dare nulla per scontato. Come sempre sarà la strada a decretare il verdetto finale.

Antonio Mannori