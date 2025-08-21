Ciclismo, torna il Trofeo Corsanico sulle colline versiliesi

Corsanico, 21 agosto 2025 - Dal lungomare di Viareggio con la recente classica di Ferragosto firmata dal pietrasantino Tommaso Dati della Biesse Carrera Premac, alle colline versiliesi con la trentacinquesima edizione del Trofeo Corsanico per élite e under 23 in programma domenica 24 agosto. È il classico e tradizionale appuntamento a carattere nazionale organizzato dalla S.C. Corsanico del presidente Doriano Angeli che ogni stagione è impegnata a fondo nell’organizzare eventi ciclistici con eventi anche di prestigio come i Campionati Italiani. Ricordiamo a tale proposito che nel 2019 la gara assegnò la maglia tricolore conquistata da Marco Frigo, mentre sono ben dieci anni che un atleta toscano verace non vince a Corsanico, in quanto l’ultimo fu Alessio Finocchi dell’U.C. Pistoiese nel 2015. Al momento sono 118 i corridori iscritti alla gara con buona partecipazione anche di squadra extraregionali, i quali dovranno cimentarsi lungo un tracciato impegnativo di km 153,9 che oltre ai passaggi su Montemagno e Monte Pitoro prevede per tre volte la salita di Pedona dal versante di Corsanico con discesa su Camaiore.

Il ritrovo è previsto in mattinata in Piazza della Chiesa da dove alle 12,50 si muoverà il gruppo che in discesa per circa 6 chilometri raggiungerà Piano di Conca dove è previsto il cosiddetto chilometro zero km con partenza ufficiale della competizione alle ore 13. La salita di Pedona con relativo gran premio della montagna prevede i tre passaggi dopo 35-93 e 125 chilometri, anticipati dal transito anche dalla zona di arrivo di Corsanico dove la conclusione è prevista tra le 16,30 e le 17. Nel 2024 il Trofeo Corsanico vide quale splendido vincitore per distacco l’inglese William Harding della Zappi Cycling Team che raggiunse il traguardo con un vantaggio di un minuto e mezzo su Ansaloni e Cavallo. La manifestazione si avvale come al solito di numerosi sponsor e del patrocinio del Comune di Massarosa.