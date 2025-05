Ciclismo Torna la Coppa Giancarlo Bonechi. La gara per gli Allievi festeggia 70 anni

Un traguardo di prestigio per la Coppa Giancarlo Bonechi per Allievi di Traversagna. La gara della Valdinievole festeggia infatti i 70 anni con l’edizione di domenica 25 maggio organizzata dall’U.S. Giancarlo Bonechi e sarà valida anche come seconda prova della speciale Challenge Piero Pratesi istituita dal Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo e dalle società giovanili pistoiesi per ricordar Piero Pratesi la moto staffetta scorta tecnica morta nel tragico incidente stradale durante la gara di Stabbia del 4 maggio scorso. Proprio la Coppa Giancarlo Bonechi era una delle gare che Piero amava e per la quale lavorava nel ruolo di organizzatore.

Gli iscritti alla settantesima edizione a decretarne il successo sono 116. Il ritrovo della manifestazione presso il Circolo Arci di Traversagna in via F.lli Cervi con partenza della gara alle ore 10. Il percorso è lungo 60 km e dopo il via ufficiale in località Biscolla, prevede sei volte la ripetizione di un circuito pianeggiante che interessa Albinatico, Ponte Buggianese, Casabianca, Pittini.

Terminati i sei giri i corridori raggiungeranno Margine Coperta, Borgo a Buggiano (via Falciano) e la salita del Colle di Buggiano, da qui Massa Cozzile, Vangile, Margine Coperta (via 1° Maggio), Borgo a Buggiano (via Terrarossa) per raggiungere il traguardo di Traversagna.

Antonio Mannori