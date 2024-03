Ciclismo. Torna la ’Settemuri’. Domenica il ’Baiocchi’

C’è attesa per la Granfondo cicloturistica "Settemuri" in programma domenica 17 marzo a Le Sieci. Pendenze superiori al 20 per cento fuori dai percorsi più battuti dai ciclisti fiorentini, con salite e rampe di lunghezza non superiore ai 3 km, a ripercorrere la tipologia dei tracciati delle "Classiche del nord Europa". Queste le principali caratteristiche dell’evento, che ne ha fatto la storia e che sarà anche valida come prima prova del Campionato toscano individuale di cicloturismo Uisp. L’organizzazione della sezione ciclismo dell’Uisp Firenze, a cura della Bicipedia, una delle società più strutturate della provincia di Firenze, che ha sede alle Sieci. La manifestazione torna dopo una pausa organizzativa (l’ultima edizione quella del 2017), che aveva fatto registrare il maggior numero di partecipanti. L’appuntamento è per domenica 17 marzo, con quattro percorsi a disposizione più il raduno autogestito. Questo il programma: Settemuri PLUS di 106 km con 3.000 mt di dislivello e 12 muri; Settemuri Classic di 82 km e 2.100 mt di dislivello con 7 muri; il percorso medio è di 53 km, quello corto di 40 km. La partenza è libera (alla francese) a partire dalle ore 8 fino alle 10. La location di ritrovo, partenza ed arrivo, davanti al negozio Bicipedia in via Einaudi 6 a Le Sieci, con pasta party al termine della gara.

Secondo appuntamento della stagione ciclistica juniores domenica 10 marzo sul "Circuito degli Assi" tra Settimello e Calenzano, con la disputa del 3° Memorial Paolo Baicchi, titolare della Regia Congressi, ed amante del ciclismo. Un’iniziativa dei figli di Paolo, Riccardo e Tommaso (la Regia Congressi Seiecom-CPS Professional Team sarà al via della corsa) con l’organizzazione della gara affidata alla Pol. Virtus VII Miglio presieduta da Paolo Traversi. Il ritrovo presso il Circolo MCL Don Minzoni di Settimello con un trasferimento del gruppo di un chilometro per raggiungere il circuito calenzanese lungo 3 km e mezzo con un tratto in salita prima del traguardo posto su via delle Cantine. I giri da percorrere saranno 22 per un totale di 77 chilometri.

Antonio Mannori