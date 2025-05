Ciclismo, torna l'atteso Trofeo Città di San Giovanni Valdarno

San Giovanni Valdarno, 26 maggio 2025 - Un’altra gara nazionale per i dilettanti élite e under 23 in Toscana, l’ottavo Trofeo Città di San Giovanni Valdarno, in programma domani martedì sulle strade del Valdarno con partenza ed arrivo nel centro storico. Una sfida attesa e di prestigio su di un tracciato più lungo e impegnativo che vede iscritti 184 corridori di 27 squadre. La manifestazione è organizzata dalla Polisport 2000 di Mercatale Valdarno assieme all’appassionato Comitato Sportivo locale con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.

IL PERCORSO: Nella prima parte previsto un circuito di 24 chilometri con le salite di Montanina-Meleto e Castelnuovo dei Sabbioni, nella seconda parte della stimolante contesa, un anello di 15 km e 600 metri da ripetere 5 volte, con l’impegnativa ascesa di Vacchereccia. La partenza alla gara valdarnese è prevista per le ore 13,30 e l’arrivo di fronte alla sede del Comune lungo Corso Italia, con striscione posizionato all’altezza di Piazza Cavour.

ISCRITTI: Le iscrizioni aperte dalla Sissio Team la società vincitrice lo scorso anno quando la gara era valevole per il Campionato Toscano e vinse Tommaso Rigatti. Tra i presenti i messicani della A.R. Monex Pro Cycling, la Zappi Racing Team, il Team Hamaslul, la Borga Cycles Team Energyup. Fra gli iscritti anche il versiliese Tommaso Dati della Biesse Carrera Premac in grandi condizioni di forma con le recenti vittorie conseguite a Galciana di Prato e ieri nella seconda gara quella di Castelfidardo della Due Giorni Marchigiana, e il laziale Francesco Parravano della MG Kvis Costruzioni e Ambiente anch’egli a segno nelle Marche nel fine settimana.