Ciclismo, Toscana splendida su pista. Due titoli italiani e due argenti

Noto (Siracusa), 8 ottobre 2025 – Sulla pista siciliana di Noto in provincia di Siracusa la Toscana è splendida protagonista nei campionati italiani juniores. L’aretina Elisa Ferri della Zhiraf Pagliaccia ha conquistato il titolo italiano nella prova dell’eliminazione battendo la campionessa italiana la veneta Rossignoli con una prestazione magistrale. L’atleta di San Giovanni Valdarno ha poi conquistato la medaglia d’argento nella corsa a punti, confermando ancora una volta le sue eccelse doti anche su pista. Nella prima giornata Francesco Matteoli atleta di Castelfiorentino del Pool Cantù GB Junior è giunto quarto nel torneo dell’inseguimento individuale. Nella seconda giornata altra medaglia d’oro per la Toscana grazie al magnifico quartetto dell’inseguimento formato dal Campione del Mondo ed Europeo Francesco Matteoli e dai tre compagni del trenino toscano, Luciano Gaggioli ed Emanuele Ferruzzi della Polisportiva Monsummanese e Pietro Menici della Casano Stabbia. I quattro alfieri toscani hanno battuto nella finalissima con una prestazione formidabile il Veneto con il tempo di 4.34.369, mentre terza si è classificata la Lombardia e quarto il Lazio.

Erano una trentina di anni che la Toscana non vinceva il titolo italiano dell’inseguimento a squadre juniores; per questo la gioia e soddisfazione è stata immensa negli atleti e in tutto lo staff della Toscana ad iniziare dal tecnico regionale Marco Lapucci, dal collaboratore Maurizio Nassi, per proseguire con Andrea Bartolini e Andrea Del Medico. Altra medaglia d’argento, infine quella di Luciano Gaggioli nella prova dell’eliminazione. Quindi il bilancio prima della fine della rassegna tricolore prevista per domani vede la Toscana con due medaglie d’oro e due d’argento. Alla Rappresentativa della Toscana sono giunti anche i complimenti del presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti.