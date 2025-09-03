Ciclismo, trecento pedalate di gioia
Emozioni a Coltano nel "Trofeo Taverna". Vince l’Empolese davanti alla squadra di casa.
Poco più di 150 giovanissimi dai 7 ai 12 anni, hanno dato vita sulla pista del ciclodromo di Coltano al 30° Trofeo Taverna del Grillo organizzato dalla società locale presieduta da Ulisse Stefanucci. Una ventina le società presenti e vittoria nella speciale classica per l’U.C. Empolese con 29 punti che ha anticipato la società di casa Coltano Grube con 24 e il Team Fabiana Luperini San Miniato con 23. A seguire la UBXT Team Pietro De Angeli di Pontedera e la Castelfiorentino Banca Cambiano. Queste le classifiche individuali.
CATEGORIA G1: 1) Ettore Bartoli (MB Academy); 2) Gregorio Giglio (Team Fabiana Luperini); 3) Manuel Bolognesi (Aquila).
CAT. G2: 1) Brando Caleca (UBXT De Angeli); 2) Esteban Palumbo (Coltano); 3) Gabriele Stefanucci (id.).
CAT. G3: 1) Davide Capitoni (Empolese); 2) Francesco Berton (Valdinievole); 3) Alessio Martinelli (V.C. Carrara).
CAT. G4: 1) Bryan Palumbo (Coltano); 2) Lorenzo bruni (Empolese); 3) Tiago Parri (Costa Etrusca).
CAT. G5: 1) Brando Buggiani (Team F. Luperini); 2) Dario Picariello (Valdinievole); 3) Federico Paoli (Montecarlo).
CAT. G6: 1) Lorenzo Cantini(Vc Empoli); 2) Niccolò Di Lucia (Empolese); 3) Edoardo Michelucci (Berti Mobili).
FEMMINE: Questi i risultati delle corse in "rosa". Hanno vinto Isabel Spinelli (Itala), Christina Emilia Gaggioli (Empolese), Viola Marzocchi (UBXT De Angeli), Bianca Maioli e Sofia Bacci(Team F. Luperini).
Antonio Mannori
