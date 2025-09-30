Ciclismo, tris di Pavi Degl'Innocenti a Rignano sull'Arno

Rignano sull’Arno, 30 settembre – Terzo successo stagionale e il secondo nel giro di 48 ore di Giulio Pavi Degl’Innocenti a Rignano sull’Arno. Uno spunto irresistibile quello del fiorentino del Team Vangi Il Pirata di Calenzano che si era imposto domenica scorsa a Urbisaglia in provincia di Macerata, mentre la prima vittoria fu siglata a Montenero di Livorno. È stata una gara velocissima condotta a quasi 45 di media con un gruppo piuttosto folto giunto compatto sul rettilineo di via Veneto a giocarsi la vittoria, nonostante nel finale la salita del Bombone. Pavi Degl’Innocenti è apparso in grande forma, piegando il bravissimo e temibile trentino Fabio Segatta vincitore della corsa rignanese nel 2024 e che cercava quindi il bis. Terzo un altro fiorentino il campione toscano Ballerini a completare il trionfo del Team calenzanese del presidente Fabrizio Vangi (oppure di Settimello come afferma l’amico Paolo Traversi), società al 19° successo stagionale. A seguire Galli, Carnicella, l’aretino Riccardo Del Cucina (che disputerà in settimana il Campionato Europeo in Francia con la maglia della Nazionale azzurra) Luci, Bonciani, Pascarella e Mazzarello. Al via della gara fiorentina patrocinata dal Comune di Rignano e ottimamente organizzata da David Bettini e Stefano Galli a capo del Comitato Organizzatore, 94 corridori di 19 squadre. ORDINE DI ARRIVO: 1)Giulio Pavi Degl’Innocenti (Team Vangi Il Pirata) km 108, in 2h25’08”, alla media di km 44,649; 2)Fabio Segatta (Us Montecorona); 3)Mattia Ballerini (Team Vangi Il Pirata); 4)Riccardo Galli (S.C. Capriolo); 5)Luca Carnicella (CPS Professional Team); 6)Riccardo Del Cucina (Casano Stabbia); 7)Matteo Luci (CPS Professional Team); 8)Andrea Bonciani (Pol. Monsummanese); 9)Michele Pascarella (Team Franco Ballerini Lucchini Energy); 10)Tommaso Mazzarello (CPS Professional Team). Iscritti 125, partiti 94, arrivati 41.