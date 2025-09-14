Ciclismo. Trofeo Michele Scarponi, da Castelraimondo a Camerino in gara i migliori juniores

Una corsa che porta con sé più significati: il ricordo di Michele Scarponi, che nel 2009 proprio nella città ducale vinse una tappa della Tirreno Adriatico; l’abbraccio ai territori di Castelraimondo e Camerino, colpiti dal sisma del 2016. E i giovani, come destinatari e protagonisti di un percorso di cambiamento della sicurezza stradale. È tutto questo il primo Trofeo Michele Scarponi – gara juniores nazionale, nel nome del vincitore del Giro d’Italia 2011, il ciclista che il 22 aprile 2017 perse la vita in un incidente mentre si stava allenando per le strade della sua Filottrano, travolto da un furgone all’età di 37 anni.

L’iniziativa si svolgerà sabato 27 settembre con partenza da Castelraimondo e arrivo a Camerino; è stato presentato ad Ancona, a Palazzo Leopardi. Hanno partecipato Francesco Jajani, presidente dell’asd Avis Frecce Azzurre di Camerino; Fabio Luna, presidente del Coni Marche; Massimo Romitelli, presidente della Federazione ciclistica delle Marche; Francesco Baldoni, presidente della Federciclismo provinciale; Lino Secchi, storico presidente Fci regionale; Roberto Pupilli, vicesindaco di Castelraimondo; Giorgio Farroni, il ciclista paraolimpico di Fabriano e di nuovo campione del mondo; Giacomo e Marco Scarponi, padre e fratello dell’indimenticato ciclista nonché presidente e segretario generale della Fondazione Michele Scarponi.

Si tratta di una gara nazionale di ciclismo juniores maschile organizzata dall’Avis Frecce Azzurre di Camerino, col patrocinio dei due Comuni, della Fondazione Michele Scarponi e di Unicam. La corsa verrà seguita dal noto direttore di corsa Raffaele Babini di Rcs. Tra le squadre e i ciclisti già iscritti, ci sarà anche Vincenzo Carosi, il campione italiano juniores di ciclismo su strada.

Il percorso prevede due circuiti (uno di cinque giri da 10,8 chilometri e un altro di due giri da 15,6 chilometri) con partenza da Castelraimondo e arrivo a Camerino per totali 96,3 chilometri e un dislivello di 1.776 metri. Tratto finale con arrivo in salita. L’organizzazione ha deciso di dedicare due traguardi a due giovani vittime sulla strada, promesse del ciclismo: Silvia Piccini (friulana) e Matteo Lorenzi (trentino), entrambi di 17 anni, investiti e uccisi mentre si allenavano in bicicletta.