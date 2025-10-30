Ciclismo. Trofeo ’Montanari’ a Spilamberto. I principali risultati per categoria
Trofeo Azienda Agricola Montanari a Spilamberto. Questi i podi. Women: 1^ Giulia Ballestri (Beltrami Mo)-2^ AAnia Bocchini(Cingolani Mc)- 3^ Regina...
Trofeo Azienda Agricola Montanari a Spilamberto. Questi i podi. Women: 1^ Giulia Ballestri (Beltrami Mo)-2^ AAnia Bocchini(Cingolani Mc)- 3^ Regina Sheryl Bienati (Loris Bike) M1: 1° Matteo Riccò (New Bike Re)-2° Lorenzo Tomesani (Valsabike Bo)-3° Danilo Giuliani (Indiv.);M2: 1° Fabio Castellini (Iaccobike Sassuolo)-2° Alessio Zoboli (Ird Mo)-3° Andrea Severi (BHS Spezzano);M3: 1° Stefano Gozzi (Iaccobike Sassuolo)- 2° Davide Guerzoni (Ind, Mo) -3° Alessio Copercini (Ped,Bussetano);M4: 1° Sandro Di Renzo (Sportissimo Mo) - 2° Paolo Strullato (Chero ) -3° Gianni Zanetti ( Azzurro ra); M5: 1° Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto)- 2° Remo Bardelli (idem) - 3° Eros Negrini (Individuale Mo); M6; 1° Stefano Nicoletti (Beltrami Mo) - 2° Massimo Corti (idem) - 3° Luigi Ghiaroni (Spilla Team) ; M7: 1° Alberto Tomesani (Valsabike Bo) - 2° Maurizio Sarti (Sportissimo Mo) - 3° Massimo Suardi (Spilla Team); M8: 1° Mimmo Toni (Iaccobike) - 2° Marco Giaroli (indiv.) - 3° Oscar Pirondi (idem);e nella Mtb Women: 1^ Sara Botti (Team Orlandi)-2^ Erika Gianni (Bike XP)-3^ Valentina Zini(Simo Bike) M1: 1° Albero Ghiddi (Team Todesco)-2° Cristian Raspanti (Squadra Corse) -3° Giovanni Brancaccio(Avids S,Cesario);M12: Matteo Ciocci (Vernia Bike)- 2° Andrea Severi(BHS)-3°)Luca Malavasi (Ped,Cavezzo);M3: 1° Massimo Bonetti(Team Pavia) -2° Gabriele Calligola (Valsabike)-3° Filippo Ceci (ind.);M4; 1° Claudio Rizzotto (Team Pavia) -2° Fabio Ghisoni (Perini Bike) -3°) Giovanni Ceglia (New Bike).
Andrea Giusti
Continua a leggere tutte le notizie di sport su