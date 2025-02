Ciclismo Trofeo Oro in Euro. Le migliori specialiste al via

Manca meno di un mese al 13° Trofeo Oro in Euro, prestigiosa corsa internazionale curata da Asd Montignoso Ciclismo e le gioiellerie Oro in Euro di Fabio Argentin. Proprio il patron ci ha ragguagliato sulle ultime novità.

Quali e quante squadre al via?"In tutto 27 provenienti da 14 nazioni. Avremo 7 formazioni World Tour (Uae Team Adq, Canyon/Sram, Ceratizit Wnt, Fenix Deceuninck, Human Powered Health, Uno x Mobility e Roland), 3 team Professional, 9 team Continental e 7 club team per un totale di 18 compagini straniere e 9 italiane".

Chi saranno le maggiori pretendenti alla vittoria?"La vincitrice uscente Elisa Longo Borghini resta la favorita avendo vinto lo scorso anno anche Giro Delle Fiandre e Giro d’Italia Women oltre al bronzo ai Mondiali. La ringraziamo per aver riconfermato la sua presenza. Tenterà di vincere per la terza volta. Un altro super team, Canyon Sram, vincitore dell’ultimo tour de France sarà al via con due fuoriclasse: Neve Bradbury, terza al Giro d’Italia 2024 e Cecilie Uttrup Ludwig, bronzo ai mondiali 2023 e terza alla Strade Bianche 2023".

Altri nomi importanti?"Avremo la Roijakkers, quarta al Giro d’Italia e terza al Tour de France nel 2024, la Edwards, terza da noi nel 2024. E ancora le fortissime ciclocrossiste Alvarado (ex campionessa del mondo) e Casasola, la neocampionessa australiana Stewart e due vincitrici di Oro in Euro come Fidenza (2015) e Tomasi (2019). L’elenco sarebbe lunghissimo visto che ogni squadra ha una o più atlete di spicco. Ci dispiace solo non avere la campionessa del mondo Kopecky".

Che dobbiamo aspettarci, dunque, il 9 marzo?"Una domenica di grande spettacolo sul tradizionale percorso con la doppia scalata della Fortezza ed arrivo dal Cinquale. Le ultime due ore di gara saranno visibili in diretta sul canale Youtube della Montignoso Ciclismo e su quelli Regionali".

Gianluca Bondielli