Ciclismo. "Trofeo Renaioli». Una gara di 65 chilometri

Tornano gli eventi organizzati dal Team Marathon Bike: oggi alle 9.30 partirà il Trofeo Renaioli dal Grilli per un circuito interamente pianeggiante di 65 chilometri. La gara, che vale anche come punteggio per il campionato Marathon Bike 2025, vedrà il ritrovo dalle 8 alle 9.20 al Bar Alla Curva del Grilli. Poi la partenza con i ciclisti che toccheranno le seguenti località: Grilli, Lupo, Bozzone, Macchiascandona, Ponte di Badia, Strette, Grilli, Lupo, Bozzone per un circuito da ripetere due volte. Poi i ciclisti proseguiranno per arrivare al traguardo di Poggialberi nel Comune di Castiglione della Pescaia dopo 65 chilometri. Premi per i primi tre di ogni categoria: Elite (19-29 anni), M1 (30-34), M2 (35-39), M3 (40-44), M4 (45-49), M5 (50-54), M6 (55-59), M7 (60-64), M8 (65 e oltre), donne. La manifestazione rientra nel progetto "Corri in Provincia Uisp" patrocinato dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Gavorrano.