Ciclismo Uisp. A Casciana Terme i Campionati italiani amatori. Due giornate di gare a giugno tra le colline

Sarà un fine settimana ricco di gare con tante maglie tricolori in palio quello di sabato 14 giugno e domenica 15 a Casciana Terme, dove le società Le Belle Equipe e Portammare allestiranno i Campionati Italiani di ciclismo in linea della Uisp. Una rassegna che sarà organizzata grazie alla collaborazione e al patrocinio del Comune e della Pro Loco, con l’apporto della Polizia Municipale per quanto riguarda il percorso che si snoderà nella zona di Casciana Terme e Lari. Il programma: sabato 14 al mattino ci sarà la manifestazione cicloturistica Sulle strade del tricolore, aperta a tutti, che precederà le gare agonistiche. Partenza e arrivo saranno a Casciana Terme, in Piazza Garibaldi, villaggio di accoglienza e cuore pulsante dell’evento, dove troveranno spazio stand enogastronomici, zona iscrizioni e informazioni, nonché il palco per le premiazioni. Nel pomeriggio assegnazione delle maglie nelle categorie agonistiche Master 7, M7, M8, M9, Woman e Allievi che affronteranno il percorso lungo, percorrendolo per due giri. Le categorie M5 e M6 percorreranno lo stesso tracciato lungo, per poi completare anche il percorso breve. Domenica 15 giugno invece toccherà alle categorie Elite, M1, M2, M3 e M4 su un tracciato ancora più impegnativo, affrontando il percorso lungo per tre giri, seguito dal percorso breve per un totale di poco più di 80 km. Il tracciato del Campionato nazionale UISP di Ciclismo 2025 si snoda tra le splendide colline di Casciana Terme Lari. Il percorso lungo è un anello di circa 23 km con partenza da Casciana Alta, quindi Lari, Orceto, Casciana Terme con arrivo finale a Casciana Alta. Il percorso corto è di circa 15 km, che si innesta nella parte finale del percorso lungo, transitando da Ripoli, Cevoli, Lari, per raggiungere via delle Terme a Casciana per il traguardo.

Antonio Mannori