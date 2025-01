Ciclismo, un incontro formativo riguardo il ruolo del "Safeguarding"

Firenze, 22 gennaio 2025 – Importante video conferenza indetta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana della Federciclismo. Si tratta di un incontro formativo riguardo alla figura ed al ruolo del “Safeguarding”, in programma giovedì 30 gennaio con inizio alle ore 21. L’incontro si terrà on-line sulla piattaforma “google meet”, e per collegarsi sarà sufficiente aprire l’allegato pdf che accompagna il comunicato, dove si può trovare il programma degli interventi e gli argomenti trattati; in alternativa cliccare sul link in calce a questo comunicato. Sono previsti interventi del presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti, dell’ex consigliere nazionale della Federciclismo Fabio Forzini e del tecnico Marco Lapucci. Data l’importanza del tema dell’incontro, il Comitato si auspica la massima partecipazione da parte delle Società. https://meet.google.com/jwm-ipyi-jni