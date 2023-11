Ciclismo. Una stagione da favola per l’Uc Empolese

di Antonio Mannori

Nella lunga e luminosa storia dell’Unione Ciclistica Empolese ci sono state tante altre stagioni ricche di successi. Quella che si è da poca conclusa è però stata sicuramente una delle più belle ed i numeri lo dimostrano con 20 vittorie, tre titoli toscani e 54 piazzamenti dal secondo al quinto posto. "Un’annata favolosa, siamo orgogliosi – afferma il presidente Gianluca Chiti – con la soddisfazione della crescita nel numero dei giovanissimi che sono stati 16 ed hanno svolto la multidisciplina nella loro attività, un fatto importantissimo. Noi pensiamo al futuro di questi ragazzi, speriamo di avere presto uno spazio per il ciclismo nella zona di Santa Maria come è stato promesso. Dico grazie a tutti i ragazzi, ai loro genitori, agli allenatori, al Comune di Empoli con l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi, agli sponsor. A proposito di quest’ultimi abbiamo un’idea per il futuro. Ci piacerebbe portare sulla maglia i nomi di aziende del territorio empolese".

Il massimo dirigente empolese si sofferma poi su quelle che saranno le novità per il futuro, inteso come stagione 2024. "Proporremo ancora le formazioni Giovanissimi, Esordienti e Allievi, organizzeremo ancora sia la gara di Pagnana per Esordienti e Allievi, che la competizione di Limite sull’Arno, riservata invece ai Giovanissimi – prosegue –. Tra i tecnici, invece, Gianni Rizzo tornerà agli Esordienti, mentre Matteo Buggiani andrà agli Allievi. Infine Luca Bartalucci lascia il ruolo di direttore sportivo, per ricoprirne uno importante come dirigente".

Tornando all’annata trascorsa il tredicenne Laerte Scappini ha vinto 12 gare, tra i quali il titolo toscano su strada, secondo nella classifica nazionale di rendimento. Tre i successi di Mattia Gastasini, una vittoria per Christian Lucherini, mentre hanno ottenuto vari piazzamenti Bacci, Fogli, Di Stefano, Leonardo Pavi Degl’Innocenti.

Nella categoria Allievi poker di vittorie per Giulio Pavi Degl’Innocenti e tra queste i due titoli a cronometro sul circuito del Mugello a Scarperia ed in salita da Limite sull’Arno a Castra. Per lui anche una decina di piazzamenti di rilievo. Un secondo e un terzo posto invece per Damiano. Tanti i successi anche con il gruppo dei Giovanissimi, ma non parliamo di numeri, in quanto è relativo il valore delle vittorie a questa età. Importante fare sport, divertirsi, fare multidisciplina. L’Unione Ciclistica Empolese da sempre è anche scuola di ciclismo e di insegnamento, e dal prossimo mese di gennaio (eccola un’altra novità) ci sarà anche l’entrata del ciclismo nelle scuole empolesi. Sono tanti dunque i motivi per essere orgogliosi.