Ciclismo, un'altra giornata trionfale per la Toscana su pista

Siracusa, 9 ottobre 2025 – La Toscana ha concluso trionfalmente i Campionati Italiani Juniores sulla pista di Noto in Sicilia. Dopo i due ori ed i due argenti della prima e seconda giornata della rassegna tricolore, in quella finale c’è da raccontare prima la nuova medaglia d’argento dell’aretina di San Giovanni Valdarno Elisa Ferri della Zhiraf Pagliaccia nella prova dell’Omnium con quinto posto per Ginevra Di Girolamo nel giorno in cui quest’ultima ha festeggiato il diciottesimo compleanno. Splendido Emanuele Ferruzzi, uno degli artefici del successo dell’oro nel quartetto dell’inseguimento, che grazie al prezioso e determinante gioco di squadra del suo compagno di colori nella Pol. Monsummanese, Luciano Gaggioli si è aggiudicato il titolo nello scratch e la seconda maglia tricolore. In questa gara Gaggioli dopo un ottimo lavoro ha conseguito il quarto posto. Le due prove finali della rassegna tricolore sono state quelle della Madison maschile e femminile. Nella prima la coppia toscana formata dall’iridato del Pool Cantù GB Junior GB, Francesco Matteoli e da Emanuele Ferruzzi ha ottenuto la medaglia d’argento, così come hanno brillantemente fatto nella Madison femminile Elisa Ferri e Ginevra Di Girolamo della Horizons Cycling Club. Riepilogando lo stupendo bilancio della Toscana in questa rassegna tricolore in Sicilia, è di otto medaglie conquistate, tre d’oro e cinque d’argento, per cui rinnovati complimenti a tutti i componenti della rappresentativa, dagli atleti e atlete allo staff tecnico ed a tutto il gruppo dei collaboratori che ricorderanno a lungo questa trasferta che conferma le qualità tecniche di chi è sceso in pista e l’eccellente lavoro di preparazione svolto sulla pista del velodromo Enzo Sacchi a Firenze.