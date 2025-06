Ciclismo under 23. Il titolo italiano a Ciabocco

La ventunenne Eleonora Ciabocco (foto) di Corridonia conquista lo scudetto Under 23 sulle stesse strade bresciane che l’hanno vista indossare la maglia biancorossoverde nel 2021 quale junior dalle evidenti qualità. La giovane è terza assoluta nel Tricolore open di Darfo Boario Terme, alle spalle della solitaria e pronosticata ultratitolata 33enne piemontese Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e della 26enne valtellinese Monica Trinca Colonel (Liv Alula Jayco), entrambe élite. Dietro: Rachele Barbieri, Eleonora Camilla Gasparrini, Paladin, Barale (consocia della nostra corridoniaia), Casasola, Giada Borghesi, Letizia Borghesi. Cronaca su ritmi presto alti fino all’attacco del terzetto e alla selezione definitiva sul primo dei tre muri finali. Per la piemontese Longo Borghini, che si è imposta in solitaria, partendo a poco meno di 40 km dall’arrivo, è il tredicesimo titolo nazionale della carriera, dei quali sette a cronometro e sei su strada. Al traguardo e sul podio, commozione e soddisfazione per Eleonora (per il Team PicNic PostNL e per tutti coloro che da sempre la seguono), tenace e lucidamente consapevole tanto delle proprie possibilità quanto del profilo delle avversarie su scala planetaria. Nella sua carriera innumerevoli le soddisfazioni dagli esordi fino al complesso salto nella massima categoria, approcciata con paziente prudenza.

Umberto Martinelli