Ciclismo: al giovane Vesco il Gran Premio Città di Pontedera

Pontedera, 17 maggio 2025 – La Toscana e segnatamente la provincia di Pisa portano bene al non ancora ventenne brianzolo Leonardo Vesco della MBHBank Ballan CSB Colpack che si è aggiudicato con un allungo a 4 km dal traguardo la nona edizione (record per numero di iscritti con 183 partenti) del Gran Premio Città di Pontedera.

L’atleta di Besana Brianza aveva ottenuto il suo primo successo da under 23 nel luglio dello scorso anno a Marciana di Cascina nel Giro delle Due Province, questa volta la vittoria nella gara nazionale di Pontedera grazie anche ai due compagni di squadra il toscano Cipollini, che ha conquistato il terzo posto e Bracalente che facevano parte del gruppetto dei nove attaccanti che ha guadagnato la testa della corsa al quinto ed ultimo passaggio sulla salita della Montacchita.

Ma andiamo per ordine ricordando che prima del via dato da Rossano Signorini della Ecofor Service (main sponsor della corsa) e da Mattia Belli assessore allo sport del Comune di Pontedera è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Piero Pratesi, la motostaffetta scorta tecnica del Gruppo Motociclisti Pistoiese morto durante la gara di Stabbia del 4 maggio scorso. Della corsa che Mauro Sardelli (direttore con Signorini dell’organizzazione) ha allestito con l’U.S. Juventus Lari da ricordare la fuga iniziata al chilometro 87 da Chemelli, Cordioli (vincitore del traguardo volante) e da Baseggio primo ai due gran premi della montagna nel ricordo di Luigi Giannoni e Flaminio Giusti, ripresi dopo un vantaggio massimo di due minuti e 10 secondi all’inizio dell’ultimo giro di 29 km.

La salita a 15 chilometri dalla conclusione vedeva sulla testa un gruppo di 60 corridori da quale usciva con una bella azione il Lock della General Store Essegibi F.lli Curia che proprio oggi festeggiava il suo compleanno. Sul fuggitivo rientravano lungo la discesa in otto ed era la fuga decisiva nonostante il lieve margine di vantaggio sugli inseguitori. Ai meno 5 provava l’azione di forza Cipollini e quando il toscano era raggiunto partiva il suo compagno di squadra Vesco che andava a cogliere il successo mentre il bravo campione toscano Under 23 Lorello vinceva nettamente la volata degli otto inseguitori su Cipollini e Arrighetti.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Leonardo Vesco (MBHBank Ballan CSB Colpack) km 166, in 3h50’06”, media km 43,286; 2)Riccardo Lorello (Team Hopplà) a 7”; 3)Edoardo Cipollini (MBHBank Ballan CSB Colpack); 4)Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera Premac); 5)Tommaso Bosio (General Store Essegibi F.lli Curia); 6)Luca Bagnara (Team Technipes InEmiliaRomagna); 7)Diego Bracalente (MHBBank Ballan CSB Colpack); 8)Dennis Lock (General Store Essegibi F.lli Curia); 9)Matteo Regnanti (Team Hopplà); 10)Matteo Baseggio (S.C. Padovani).