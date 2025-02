Ciclismo. Via alla Coppa San Geo: la Brianza punta su Nespoli, Vesco e Guercilena

Con la Coppa San Geo e, in parallelo, la Firenze Empoli, domani scatta la stagione su strada dei dilettanti i cosidetti elite e under 23. Si tratta dei due primi appuntamenti di un’annata che si protrarrà sino alla fine di ottobre. Nove mesi di attività agonistica ad alti livelli per i nostri ciclisti dai quali è lecito attendersi buone cose nel mondo del dilettantistico.

Poche ore al via della Coppa San Geo che festeggia l’edizione numero 101: partenza da Ponte San Marco e conclusione a Padenghe sul Garda, nel Bresciano, dopo 164 chilometri. Attesi al debutto i brianzoli Lorenzo Nespoli, giussanese della MBHBank Colpack Ballan CSB che ha chiuso la scorsa annata con due successi in Cina, il suo compagno di squadra Leonardo Vesco, classe 2005 di Besana Brianza, e Marco Guercilena da Bernareggio portacolori della Rime Cicli Drali. Sia Nespoli che Vesco hanno buone chance di fare risultato anche perchè il tracciato della San Geo bene si presta alle loro caratteristiche di passisti scalatori. Guercilena ha cambiato squadra e potrebbe rappresentare la sorpresa di giornata.

La “prima“ ufficiale prenderà il via alle 12.30 con 180 corridori in rappresentanza di 12 nazioni. Domenica le attenzioni si sposteranno invece sulla pista dell’Autodromo di Misano Adriatico, in Romagna, dove si svolgerà il Gran Premio 100 Open Games. Parteciperà Matteo Fiorin, classe 2005 di Baruccana di Seveso, che proprio su questo traguardo dodici mesi fa si procurò la frattura della clavicola. Per Fiorin sarà dunque una sorta di rivincita e uno stimolo in più. Anche Vesco sarà della partita dopo le fatiche del giorno precedente sulle strade del Bresciano.

Danilo Viganò