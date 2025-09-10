Ciclismo. Vuelta, Aleotti migliora. Covili al Giro di Toscana

Il colombiano Bernal si è aggiudicato la tappa di ieri della ’Vuelta’ accorciata per le proteste Pro-Pal, con il finalese Aleotti che ha affiancato il giovane Giulio Pellizzari (che si è non solo confermato maglia bianca come miglior giovane ma è salito al 5° posto della classifica generale) e nonostante il grande lavoro il 25enne Aleotti ha guadagnato una decina di posizioni in classifica ed è ora 59° e già oggi e domani potrebbe cercare di entrare in un fuga decisiva per cogliere un meritato piazzamento di rilievo. La modenese Linda Laporta è invece impegnata in terra francese nel Tour de L’Ardeche, impegnativa corsa a tappe che si concluderà domenica prossima e nella prima frazione ha concluso al 54° posto. Finalmente dopo la sfortunata caduta al Tour de Limousine attaccherà il numero alla schiena il pavullese Luca Covili (foto) nel Giro della Toscana, classica dal prestigioso albo d’oro che avrà nella salita del Monte Serra a venti chilometri dall’arrivo la maggior difficoltà che dovrebbe definire il drappello che si andrà a contendere il successo. Domani invece Covili sarà sostituito da Luca Paletti nella Coppa Sabbatini ed entrambe le corse saranno trasmesse su Raisport alle ore 15. Covili dovrebbe poi rientrare sabato nel Memorial Pantani. Domani sul velodromo Servadei a Forlì si svolgerà la finale nazionae del Trofeo delle Regioni con l’Emilia Romagna che si è aggiudicata la fase dell’Italia Centrale con l’allieva serramazzonese Anna Mucciarini che cercherà di ripetere i successi ottenuti a Firenze. Tra le donne juniores è attesa ad una conferma la solierese Alessia Orsi che sarà affiancata dalla gemella Martina: lo scorso anno nella finale in terra siciliana erano state grandi protagoniste portando al successo l’ Emilia Romagna.

Andrea Giusti