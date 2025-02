Ciclismo, World Tour a Dubai. Barbieri è quinta, . Laporta subito dietro

Ottimo inizio delle modenesi nella prima tappa dell’UAE Tour. La sorprendente bastigliese Linda Laporta al debutto in gara World Tour si è inserita nella fuga di giornata assieme alla olandese Swilkels ed alla connazionale Cristina Tonetti, il terzetto ha accumulato un vantaggio massimo di 7 minuti con Laporta che si è aggiudicata il primo traguardo con abbuono di 4". Il gruppo ovviamente negli ultimi 50 chilometri ha rosicchiato via via il vantaggio assorbendo le tre fuggitive a meno dieci chilometri dall’arrivo quando sono entrate in scena le velociste e tra queste Rachele Barbieri nonostante sia stata coinvolta in una caduta di gruppo nell’inseguimento. Rachele Barbieri ha condotto lo sprint alla sua collega Charlotte Kool con quest’ultima però che non è riuscita a superare l’iridata Wiebes e si è dovuta accontentare dell’argento. La campionessa di Stella di Serramazzoni a conferma dell’ottima condizione dopo le gare australiane è riuscita a cogliere un’ottima quinta piazza. La bravissima 25enne di Bastiglia Linda Laporta portacolori della BePink Bongiovanni unico team Continental al via, è terminata in coda al gruppo con lo stesso tempo della vincitrice e grazie ai 4" guadagnati nei traguardi volanti è 6^ della generale e 5^ nella classifica a punti. Alla Vuelta Valenciana sulla salita finale il ritmo imposto dagli spagnoli Santiagio Buitrago e Pello Bilbao ha frazionato il gruppo con i modenesi Giovanni Aleotti, Luca Covili e Luca Paletti che hanno concluso lontano dalle posizioni di testa cercando di risparmiare le energie per le prossime tappe.

Andrea Giusti