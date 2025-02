Ciclismo/2. ’Ali Dorate’Montale, che squadra. Sono quarant’anni di attività

Il team ’Ali Dorate’ Montale ha festeggiato 40 anni di attività e si appresta in questa stagione a cogliere l’occasione del passaggio della tappa del Giro d’Italia per organizzare un’iniziativa giovanile. Nello scorso anno è stata organizzata una bella gara di allievi in collaborazione con la Ciclistica Maranello, che ha visto al via oltre cento tra i migliori atleti del Nord Italia con vittoria di una delle promesse del ciclismo italiano, ovvero Brandon Fedrizzi che ha poi vestito la maglia tricolore.

A Montale negli anni ‘50 ha svolto un’intensa attività la U.S.Montalese società dilettantistica, con un glorioso passato che ha visto protagonista Nunzio Pellicciari, oggi 90enne che ha corso alcuni Giri d’Italia come gregario del pavullese Meo Venturelli, unico modenese in maglia rosa nel dopo guerra; il ciclismo montalese è rappresentato oggi dagli eredi di quel passato.

La società è presieduta da Maurizio Guastadini con segretario Germano Vezzalini e consiglieri Gilberto Gianpaolo, Gianfranco e Gincarlo Bonfiglioli, Enea Richeldi, Pietro Lavini, Sesto Bortolacelli e Franco Dettori. I componenti hanno svolto un’intensa attività cicloturistica sia su strada che fuoristrada mentre alcuni hanno svolto anche un’attività agonistica e tra questi Alioscia Riccobaldi e Sergio Padovani, che hanno colto tra i master un paio di vittorie e dal prossimo mese sono pronti per affrontare una nuova stagione.

a.g.