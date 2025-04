Ciclisti Alma Juventus in evidenza al GP Colli Marignanesi e Memorial Piersanti

Corsa in "salita" per i ciclisti dell’Alma Juventus al GP Colli Marignanesi. I ragazzi dei ds Gabriele Gorini e Filippo Beltrami si sono infatti trovati alle prese con una corsa estremamente selettiva: 68 concorrenti al traguardo su 182. Si sono ritirati Massimo Ranieri, Pietro Brancati e Luca Conti, seguiti da Youssef Dahani e Kevin Piccioli. Gli Esordienti del Diesse Samuele Mancinelli erano invece di scena a Pontassieve (Fi), dove si disputava il 14° Memorial Tommaso Cavorso abbinato al 22° Trofeo Croce Azzurra. Tra i 1° Anno ancora in evidenza Riccardo Violini, classificatosi quindicesimo. Infine i Giovanissimi del ds Giovanni Ambrosini si sono aggiudicati il gradino più alto del podio per numero di presenti al 9° Memorial Silvano Piersanti di Villa Ceccolini. Nel dettaglio il debutto stagionale ha portato il quinto posto di Emanuele Gentile, il sesto di Federico Lepretti ed il settimo di Gabriele Cerioni tra i G1, il secondo di Federico Guarini, il quinto di Diego Roscini, il nono di Massimo Urani ed il decimo di Stefano Mazzarella tra i G2, il primo di Ginevra Agostini tra le femmine (unica al via) e secondo di Nicholas Vegliò e settimo di Mattia Cassiani tra i maschi G3, il primo di Tommaso Dominici, il terzo di Davide Leonardi ed il quinto di Eugenio Maria Binda tra i G5 ed il quinto di Davide Giannetti ed il settimo di Sami Dahani tra i G6.

b.t.