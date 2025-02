Ciclistica Maranello in festa. È Richeldi la promessa

La Ciclistica Maranello ha festeggiato a Montagnana di Serramazzoni nei giorni scorsi la stagione 2024 (numero 56) poichè molti atleti erano impegnati con l’attività ciclocrossistica. La società della Città di Maranello presieduta da Pietro Manfredini affiancato dal vice Mauro Manfredini e dal segretario Ernesto Di Renzo è stata impegnata con i Giovanissimi diretti dal mitico Loris Manicardi coadiuvato da Simone Pavarelli ed Andrea Zanni con gli esordienti guidati da Gianfranco Bonfiglioli e dagli allievi con in ammiraglia Davide Pelloni. La compagine Giovanissimi è stata protagonista aggiudicandosi il primo gradino del podio per società nel Meeting Provinciale su strada. Tra le giovani promesse su tutti svetta Mattia Flavio Richeldi con 16 podi di cui 6 vittorie assolute ed il tris di titoli provinciali su strada, fuoristrada e Abilità ed un bronzo ai regionali. Beatrice Maria Stefanelli, Diego Lugari e Francesco Michelini hanno vinto il provinciale di categoria. Tommaso Melotti si è aggiudicato la gara a Sassuolo, mentre hanno colto due argenti Matteo Soscia a Crespellano e Youssef Rammal a Maranello. I Giovanissimi si sono aggiudicati ben 10 vittorie in gare promozionali.

Tra gli allievi, Marcello Pelloni ha vestito la maglia di campione provinciale nella impegnativa Marano Ospitaletto oltre due bronzi a Castelnuovo Rangone e nel Città di Maranello. Alla festa erano presenti tra gli altri il presidente provinciale Enzo Varini e l’assessore allo sport della Città del Cavallino Juri Fontana che si è complimentato con dirigenti ed atleti per l’attività. Come tradizione la festa è stata fatta assieme alle Ali Dorate Montale composta da molti ex atleti della Maranello che danno continuità alla loro passione per il ciclismo collaborando con la Ciclistica Maranello nell’organizzazione delle gare,mentre la società presieduta da Maurizio Guastadini e dal segretario Germano Vezzalini hanno colto tra i master due successi individuali con Alioscia Riccobaldi e Sergio Padovani.

Andrea Giusti