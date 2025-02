Cicloamatori. Uboldi festeggia con la vittoria il debutto nel Team Frigerio

Il proverbio dice che chi ben comincia è a metà dell’opera, ma il Team Frigerio Jo.We. Slop Line è appena all’inizio. Prima gara della stagione e primo successo per i colori giallo-flou della formazione cicloamatoriale di Giussano del presidente Giancarlo Frigerio. A cogliere la prima affermazione è stato il neo-acquisto Massimo Uboldi che a Castenedolo, nel Bresciano, si è aggiudicato il Memorial Renzo Taiola e Bruno Conti per la categoria Super Gentleman A. Al termine di una gara di 58 chilometri, Uboldi ha preceduto Giovanni Battista Marchina (Cicli Francesconi) e Fabio Bianchetti (Ex3mo Racing), mentre il compagno di squadra Enrico Agazzi ha occupato la quattordicesima piazza. Da segnalare per i colori giussanesi anche il nono rango conquistato da Filippo Beoni nella prova riservata alla categoria Gentleman A.

"Abbiamo iniziato come ci eravano lasciati un anno fa, cioè vincendo – commenta con orgoglio patron Frigerio –. Per essere la nostra prima uscita stagionale direi che ho visto bene tutta la squadra, davvero in palla. Come, d’altronde, sono soddisfatto della vittoria di Massimo Uboldi che si è unito al nostro gruppo da quest’anno. Siamo partiti bene e speriamo di proseguire su questa strada".

Dan.Vig.