Ciclocross, a Rufina il Campionato Italiano amatori

Rufina, (Firenze), 11 gennaio 2024 - Sarà una giornata speciale e di intense emozioni, quella di domenica prossima 14 gennaio a Rufina dove è in programma il 51° Campionato Italiano di ciclocross amatori, organizzato dal G.C. MTB Rufina e dal Comitato Uisp di Firenze presieduto da Marco Ceccantini, con il patrocinio del comune. Nella stessa giornata sarà esposto nella località della Valdisieve, anche il Trofeo Grand Départ del Tour de France, la corsa a tappe che tra l’altro transiterà proprio da Rufina in occasione della prima tappa da Firenze a Rimini del 29 giugno 2024. Negli ultimi tre anni, il campionato nazionale Uisp di ciclocross era stato organizzato sulla riviera adriatica, e proprio un anno fa di questi fu lanciata l'idea di riportare il campionato in Toscana. L’MTB Rufina aderì subito al progetto per poi vincere il “ballottaggio” nei confronti di altre 4 candidature. La società insieme alla sezione ciclismo dell’Uisp Firenze coordinata da Giovanni Buti, responsabile del settore ciclismo, ha lavorato a fondo per mettere a punto i particolari dell’evento. Sono previsti un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia e sono circa una trentina i volontari di supporto della società, ognuno con specifici compiti e mansioni. Sponsor tecnici dell’evento sono PM Service Computergross Company, Mobili Bigozzi, Pastificio La Fiorita, Vestri Caldaie, Macelleria Zagli e Cantina Il Balzo.

Il ritrovo della rassegna tricolore presso lo stadio comunale in Piazza Don Facibeni e prima gara con partenza alle 9,30 per le categorie Master 1-2-3-4, Elite Sport e Dilettanti. Alle 10,30 il via alla gara dei Master 5-6-7-8 e delle rappresentanti femminili. La premiazione dopo il pranzo predisposto dai volontari della società Audax Rufina, è prevista per le ore 14 con premi per i primi tre classificati di ogni categoria e le per le prime tre società a punteggio, mentre la maglia tricolore andrà al primo di ogni categoria tesserato UISP.