Ciclocross a Sarnano. È l’ora della Fertesino Cup

La Fertesino Cross Cup pensa alla tappa di Sarnano e ufficializza i leader di categoria. L’appuntamento della challenge interregionale è per domenica, con ritrovo alle 8 nell’area del palasport. Organizza la società Sarnano in Bici, per la visione registica di Tonino Arrà. L’egida e la supervisione saranno sempre dell’AcsI Ciclismo Macerata guidata da Maurizio Giustozzi, affiancato da Adamo Re, della Fertesino. Dopo il Trofeo Ciclocross Laminox - Città di Sarnano, la carovana inizierà a circuitare nel Fermano: il 9 novembre è in programma la sfida di Monte Urano. Seguiranno le attese prove di Urbisaglia, Potenza Picena, Rubbianello, Fermo. Passerella finale: domenica 8 febbraio a Grottazzolina, che vestirà ritualmente ognuno dei vincitori di categoria con la classica maglia ‘fertesiniana’ biancorossa. Reginetta assoluta rosa è Mery Guerrini, settempedana del montegiorgese Hair Gallery. Capofila dei gentlemen rimane Pietro Pavoni, mattatore al Corridomnia Park prima di essere vittima del grave incidente stradale occorsogli nella sua San Severino.

Leader Fertesino Cross Cup Donne A: Mery Guerrini (Hg Cycling Team), Donne B: Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli), Debuttanti: Francesco Pede (Xtreme Bike Team), Juniores: Michele Perozzi (Bike Racing Team), Seniores A: Matteo Santori (Bike Racing Team), Seniores B: Cristian Cimini (Center Bike), Veterani A: Lucio Griccini (Hg Cycling Team), Veterani B: Giacomo Petrelli (Sace), Gentlemen A: Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni), Gentlemen B: Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team), Supergentlemen A: Carlo Tudico (Prolife), Supergentlemen B: Giovanni Lattanzi (New Limits Monturanese), Supergentlemen C: Franco Di Vita (Bike Terapy).

Umberto Martinelli