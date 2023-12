Ciclocross. Ballestri e Gualandi vincono a Castellarano. Tutti i risultati del Trofeo Modenese

Il Trofeo modenese di Ciclocross con la nona tappa che si è svolta a Castellarano (Re) con l’organizzazione del Team Iaccobike Sassuolo ha concluso la challenge sotto l’egida dell’Uisp Modena e l’antivigilia di Natale assegnerà le magli di campione regionale a Mantova con i master modenesi trai favoriti.Tra le women doppio successo modenese con Giulia Ballestri che si è imposta nella prova del ciclocross e Chiara Gualandi nella prova dell’mtb.

Questi i risultati del ciclocross categoria per categoria.M1: 1° Filippo Bigi (New Motor) -2 ° Nicolas Lanfredi (Chero Group) - 3° Alessio Zoboli (Modana Asd);M2: 1° Marco Balberini (Bici x Tutti Gorzano) - 2° Alessandro Tosi (Argon 18)- 3° Francesco Mendogni (Levante Bike):M3:1° Stefano Gozzi (Alpacas Modena) - 2° Michele Barbolini (Ravonese)-3° Maurizio Cavani (BHS Team);M4: 1° Paolo Strullato ( Chero Group Mn) - 2° Francesco Corradini (Cicli Pengo) - 3° Stefano Becchi (NGR Team);M5: 1° Enzo Negrini ( Procycling Bike) - 2° Eros Negrini (idem) - 3° Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto); M6: 1° Stefano Nicoletti (Emiliana Bike) - 2° Alberto Tomesani (Valsabike) - 3° Massimo Corti (Hill Cycling Corlo) ; M7: 1° Renato Rivi (Hill Cycling Corlo) - 2° Fausto Fornaciari (Squadrareggio) - 3° Bruno Spadoni (New Bike ) ; M8: 1° Mimmo Toni ( Team Iaccobike Sassuolo) - 2 °Marco Giarolu (Squadrareggio) - 3° Giorgio Goldoni (Team Virginia Mo);Women: 1^ Giulia Ballestri (Emiliana Bike) - 2^ Chiara Gualandi (Sportissimo Mo) - 3^ Erika Gianni (Bikle XP);Mtb: M1: 1° Filippo Bigi (New Motor);M2: 1° Matteo Ciocci (Vernia Bike);M3; 1° Giulio Gambardella (BHS Team) ; M4: 1° Michelangelo Zecchin ( La Torre Piumazzo);M5: Cristhian Montoro (BHS Team); M6: 1° Tiziano Galassi (Vernia Team);M7: 1° Fabrizio Orsini (Argon18); M8: 1° Gianfranco Mongardi (Spilla Team Spilamberto);Women 1^ Chiara Gualandi (Sportissimo).

Andrea Giusti