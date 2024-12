Ciclocross, al Mugello Circuit il Campionato Europeo 2027

Firenze, 10 dicembre 2024 - Dopo aver presentato la richiesta qualche mese fa, è arrivata l’attesa notizia per gli organizzatori della Virtus Settimo Miglio di Settimello di Calenzano la società presieduta da Paolo Traversi. L’UEC (Unione Europea di Ciclismo) ha infatti accettato la richiesta assegnando alla società calenzanese, il Campionato Europeo di ciclocross per la stagione 2027 che gli organizzatori intendono allestire presso l’impianto del “Mugello Circuit” a Scarperia che ha già ospitato, in una specie di prova generale, le gare internazionali ciclocampestri denominate “Trofeo Città di Firenze” nel novembre 2023 e quest’anno. “Una bella soddisfazione, abbiamo tre anni per preparare l’evento – afferma il presidente Traversi – per il quale intendiamo coinvolgere la Regione Toscana la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Firenze e quello di Scarperia San Piero a Sieve. Ci saranno sicuramente anche sponsor importanti, mentre dal punto di vista tecnico abbiamo la possibilità di predisporre un tracciato ideale, mentre per tutti i servizi e parcheggio abbiamo lo spazio sufficiente nell’area di svolgimento della manifestazione. Avanti quindi, e prepariamo l’Europeo nella maniera migliore”. Grande soddisfazione anche tra gli sportivi toscani per questo riconoscimento, dopo l’indimenticabile stagione 2024 con la partenza del Tour de France da Firenze e la rassegna “Toscana Tricolore” con le tante prove effettuate, strada, crono, pista e fuoristrada, ed un bilancio finale in attivo di circa 30mila euro relativo alla rassegna tricolore. Una cifra che sarà investita per le attività del Comitato Regionale Toscana.