Ciclocross, Coppa del Mondo. L’addio di Lechner, ultime gare: "Grazie al team, ricordi bellissimi"

Sarà un intenso weekend per il ciclismo femminile nel nord Europa con il finale di stagione del ciclocross ed al caldo dell’ Australia su strada. In Belgio e Olanda la pluricampionessa Eva Lechner nelle ultime due stagioni con la casacca dell’Ale Cycling Team Modena di patron Stefano Belloi darà l’addio al ciclismo pedalato nelle due ultime prove di Coppa del Mondo oggi a Maasmechelen e domani a Hoogerhede. Ed è stato proprio sul tracciato olandese dove la Lechner ha sfiorato la maglia iridata del 2014 e dove ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo l’anno successivo. "Grazie al mio team che mi ha dato la possibilità di chiudere la mia carriera dove ho tanti bellissimi ricordi", ha dichiarato la pluritricolore bolzanina. Assieme alla Lechner il team modenese avrà al via la vicecampionessa italiana Rebecca Gariboldi con ambizioni di un piazzamento nella top nella speranza di poter essere convocata in maglia azzurra ai mondiali domenica 2 in Francia. "Abbiamo ritenuto giusto portare le nostre due atlete per l’impegno di entrambe, meritavano la partecipazione alla Coppa del Mondo", ha commentato la diesse Milena Cavani.

Prosegue la stagione australiana per Rachele Barbieri e Gaia Masetti dopo aver concluso il Tour Down Under. "Domani sarò al via della kermesse di Adelaide in attesa della conclusione della corsa maschile e poi la prossima settimana sarò al via delle due gare a Melbourne dove sabato si svolgerà la Cadel Evans Race, successivamente volerò negli Emirati dove dal 6 al 9 febbraio si svolgerà la corsa a tappe che concluderà la prima parte della stagione. La condizione è buona e spero di lottare per la prima vittoria della stagione", ci ha detto la campionessa di Stella di Serramazzoni. Weekend che si concluderà con la trasferta australiana di Gaia Masetti: "Spero in un piazzamento nella top ten perchè la condizione migliora giorno per giorno". Debutterà domani alla Classica Valenciana Luca Paletti mentre Giovanni Aleotti e Luca Covili saranno al via della Vuelta Valenciana dal 5 al 9 febbraio.