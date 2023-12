Ciclocross, gli atleti e le atlete toscane convocati per la Coppa Italia giovanile

Firenze, 12 dicembre 2023 - Il Consiglio Regionale del Comitato Toscana di ciclismo su indicazione del Coordinatore della Struttura Tecnica Regionale–Settore Fuoristrada Roberto Cecchi, ha convocato i seguenti atleti per la Coppa Italia Giovanile di ciclocross in programma il 29 e 30 dicembre a Ascoli Piceno nelle Marche. Per la categoria allievi: Brian Ceccarelli e Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese). Per quella esordienti (2° anno) Riccardo Frosini (Olimpia Valdarnese). Per il settore femminile le allieve Nicoletta Brandi (Elba Bike) e Aurora Masi (Sorgente Pradipozzo). In qualità di riserva l’esordiente Gioia Costa (Elba Bike). La Rappresentativa toscana sarà accompagnata dal tecnico regionale Roberto Moretti e dai componenti la Struttura Tecnica Regionale-Settore fuoristrada, Sandro Ceccarelli e Stefano Burgassi.