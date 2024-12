Ciclocross. Coppa Italia Giovanile sui campi di Seregno

Presentata la Coppa Italia Giovanile di Ciclocross. Sarà assegnata a Seregno, domenica 29 dicembre. La quarta edizione del Trofeo città di Seregno-Memorial Enrico Lainati-Trofeo BCC Barlassina vedrà in corsa solo le categorie Esordienti (13-14 anni) e Allievi (15-16 anni) maschile e femminile oltre ai Cicloamatori-Master. In palio lo scudetto tricolore per rappresentative regionali grazie all’impegno della società Respace Asd Bike Team di Marco Tagliabue con la collaborazione di Cicli Brianza e Salus Seregno.

"È la conferma di un successo organizzativo crescente di questa giovane competizione - ha detto Chiara Mariani presidentessa del Comitato Provinciale di Monza e Brianza -. Questo evento è un fiore all’occhiello del nostro territorio, che ogni anno viene promosso da persone esemplari. Da neo eletta alla guida della Brianza mi sento in dover di ringraziare la Respace, Cicli Brianza e Salus Seregno per come stanno allestendo questo importante evento". A 11 giorni dalla gara già figurano iscritte Sicilia, Sardegna, Piemonte, Emilia, Romagna, Liguria, Lazio, Friuli, Abruzzo e Marche. "Il Comune esprime tutta la sua grattudine agli organizzatori - ha detto il sindaco, Alberto Rossi -. Il Ciclocross è un buon viatico per la stagione che ci attende, e oltretutto rientra tra gli eventi sportivi che hanno insignito Seregno Città Europea dello Sport 2025". Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Comitato Lombardo Stefano Pedrinazz e gli ex professionisti Alberto Volpi, Massimo Santambrogio e Andrea Tonti.

Danilo Viganò