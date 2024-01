Ciclocross: l'aretina Elisa Ferri conquista il titolo italiano juniores

Cremona,14 gennaio 2013 – Un’altra perla per la diciassettenne aretina di San Giovanni Valdarno Elisa Ferri, che questa mattina a Cremona ha conquistato con una splendida prestazione il titolo italiano di ciclocross nella categoria juniores.

Classe 2007, Ferri che gareggia nella Fas Airport Service Guerciotti Premac, al debutto stagionale tra le junior, ha imposto la sua classe confermando di essere una delle promesse del ciclismo italiano nelle prove fuoristrada. La toscana sino dalle battute iniziali della gara ha dimostrato di essere la più forte in senso assoluto staccando le sue avversarie già nel primo giro. Al termine della gara, Ferri ha vinto con merito davanti alla friulana Ilaria Tambosco (SS Sanfiorese) ed alla valdostana Sofia Guichardaz (Beltrami TSA Tre Colli). Per l’atleta valdarnese si tratta di un’altra gemma nella sua brillante carriera del fuoristrada.

E' stata campionessa d'Italia tra le esordienti a Schio nel 2020 e Lecce l’anno dopo; ha fatto altrettanto come allieva imponendosi a Variano di Basiliano e Ostia nel 2022 e l’anno corso. Per la giovanissima toscana non vanno poi dimenticati i tre titoli tricolori nella Mountain Bike, al Ciocco nel 2020, Bielmonte 2022 e Nave 2023.

Antonio Mannori