Ciclocross, gara internazionale al Mugello Circuit

Firenze, 28 ottobre 2025 - Sabato primo novembre i migliori esponenti del ciclocross si sfideranno al Mugello Circuit di Scarperia dando vita alla quinta edizione del Trofeo Città di Firenze gara internazionale di ciclocross (abbinate a questa anche gare nazionali e regionali) organizzate dalla società Settimo Miglio di Settimello di Calenzano con il patrocinio della Regione Toscana, e dei comuni di Firenze e Scarperia San Piero a Sieve. Ricco il programma di gare predisposto assieme a varie iniziative in una area ampia (ingresso dal Palagio) che si presta in maniera efficace per parcheggio e allestimento delle varie attrezzature. Nondimeno interessante e spettacolare si presenta il tracciato già in passato teatro di gare ciclocampestri. Il ritrovo al Mugello Circuit è previsto per le 7,30 mentre la partenza della prima gara per i Master è fissata per le ore 9 e sarà l’inizio di un susseguirsi di eventi. Alle 10 la manifestazione promozionale per i giovanissimi di 12 anni, alle 10,35 il via alla gara juniores seguita un minuto più tardi dalla partenza anche delle donne junior. Alle 11,45 le donne élite e under 23 mentre nell’area apposita ci sarà dalle 11,20 alle 13,30 una manifestazione di Short Track per i giovanissimi. Alle 12,55 il via alla gara Men Race. A partire dalle 13,30 prima cerimonia di premiazione mentre le gare riprenderanno alle 14,20 con quella maschile degli esordienti; alle 15 le donne allieve e un minuto più tardi il via alle esordienti. Alle 15,35 la partenza degli allievi secondo anno seguiti sessanta secondi più tardi da quelli del primo anno. Conclusione alle 16,35 con la cerimonia di premiazione a chiudere la giornata.