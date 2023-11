Ciclocross. Gariboldi fa il bis e al Giro d’Italia rinsalda la vetta

Rebecca Gariboldi conferma il suo buon momento cogliendo il successo nella quinta tappa del Giro d’Italia di Ciclocross che, ieri, si è disputata a Cantoira in provincia di Torino. L’atleta di Lissone, che domenica scorsa aveva vinto la tappa di Follonica in Toscana, ha dunque concesso il bis al termine di una grande prestazione nella gara riservata alla categoria donne Elite. Subito all’attacco, Gariboldi ha fatto la differenza giro dopo giro liberandosi della scomoda compagnia della bolzanina Eva Lechner (Alè Cycling Team). La vittoria a Cantoira permette alla brianzola di conservare la maglia rosa di leader della classifica generale del Giro d’Italia, che si concluderà domenica prossima con la sesta e ultima tappa a San Colombano Cernetoli in provincia di Genova.

Al momento la graduatoria vede la Gariboldi con 108 punti contro i 106 della Borello e i 94 della Bramati. Per quanto riguarda invece le altre categorie, da segnalare il settimo posto del cesanese Daniele Longoni (Piton T&T) tra gli juniores, il nono e l’undicesimo rispettivamente di Andrea Colombo e Manuel Roccia con gli allievi di primo anno. Gariboldi è attesa anche nella “International Turin” che si svolgerà a a San Francesco al Campo in provincia di Torino. Danilo Viganò