Ciclocross. Gualtieri e Gariboldi secondi sullo Zoncolan

Dalla strada al fango e sabbia, neve e ghiaccio del ciclocross. L’attività del fuori strada è iniziata con il Giro delle Regioni a più prove e con le gare del calendario internazionale. Un nuovo scenario si apre dunque ai ciclisti brianzoli che domenica scorsa, sul Monte Zoncolan in provincia di Udine, hanno dato sfogo alle prime sfide della stagione 2025-2026.

È il caso del giovane monzese Matteo Jacopo Gualtieri che nella prova della categoria allievi di secondo anno ha sfiorato subito la vittoria chiudendo in seconda posizione alle spalle di Simone Gregori della formazione DP66 Pinarello. Gualtieri (CX Devo Academy) ha fatto tesoro della sua esperienza e determinazione riuscendo a mantenersi sulla ruota del goriziano Gregori per poi cedere in dirittura d’arrivo alla velocità del suo avversario. Completa il podio la terza piazza di Riccardo Tofful della Società Sanfiorese.

E di buon auspicio per gli appuntamenti a venire è stata anche la performance di Rebecca Gariboldi. L’azzurra di Lissone, portacolori della Ale Colnago Team, ha conquistato il secondo posto alle spalle della piemontese Carlotta Borello del Team Cingolani Specialized. Gariboldi ha già disputato quattro Ciclocross e il risultato dello Zoncolan è stato finora il migliore dopo il terzo posto di Tarvisio, il quinto di Osoppo e il settimo di Illnau in Svizzera. In Friuli la lissonese si è presa comunque tutta la scena. Quelle sue sparate, e soprattutto l’intensità con cui affronta sempre le corse, vogliono dire molto. Le resiste solo la Borello che poi affonda e si stacca definitivamente arrivando al traguardo con un minuto di vantaggio.

Per quanto riguarda invece il ciclocross dei Laghetti svoltosi a Casteluovo Sotto (Reggio Emilia), quarta classificata Camilla Isorni (Fiorin), quinto Davide Enrico Ghezzi e sesto Mattia Ostinelli della Salus Seregno De Rosa, settima Anna Caccia, ottava Isabel Di Sciuva e decimo Andrea Pierobon tutti del GS Cicli Fiorin.

Danilo Viganò