Ciclocross, i brianzoli brillano sul sentiero di casa

Brugherio capitale del ciclismo giovanile. Giovanissimi, Esordienti e Allievi maschile e femminile si sono misurati sul fuori strada nel Parco Increa. Sette le gare che hanno caratterizzato la domenica brianzola del Master Cross-Trofeo Coop Brugherio-Memorial Berionni e Perego di Ciclocross organizzato da Lega Brugherio 2, dopo le sfide andate in scena sabato. L’impegno e la passione di patron Pirola e del suo staff è stato premiato dallo spettacolo e dalle emozioni che i giovani in gara hanno saputo offrire al pubblico. Partendo dai brianzoli, la Guerciotti Salus ha festeggiato il successo di Michel Careri con gli esordienti primo anno. Il corridore della Val d’Aosta ha preceduto il veneto Paolo Riccardo Nadal e il friulano Sebastiano D’Aiuto, bissando il successo ottenuto 24 ore prima nel Cremonese. Da segnalare nella medesima prova il quarto posto del monzese Mattia Jacopo Gualtieri.

In campo femminile sesta piazza a Isabel Di Sciuva del GS Cicli Fiorin. La Guerciotti Salus è stata protagonista anche nella prova donne allieve con la quarta posizione di Elisa Bianchi e la quinta di Elisa Giangrasso, mentre Giovanni Bosio è giunto quarto con gli allievi primo anno, così come Paolo Marangon con gli allievi di secondo anno. Le rimanenti competizioni sono state appannaggio delle sorelle venete Irene e Nicole Righetto, del Team Velociraptors, di Matilde Carretta del GS Mosole e del pugliese Oscar Carrer (Fusion Bike) vincitore della corsa G6 maschile su Luca Ferro. La manifestazione era, inoltre, valida per l’assegnazione dei Campionati Lombardi: tra gli élite, titolo alla lissonese Rebecca Gariboldi (Team Cingolani) e al valtellinese Gioele Bertolini della Fas Guerciotti Premac, mentre tra gli juniores titolo al cesanese Daniele Longoni (Piton T&T Italia) e a Giada Martinoli del team Alè Cycling.

Danilo Viganò