Ciclocross. I campioni ’Toscani’

In Valdarno a Campitello nella zona di Bucine si è aperta la stagione ciclocampestre in Toscana con la disputa del Campionato Regionale. L’organizzazione è stata curata dalla Fracor. I vincitori assoluti delle quattro batterie Brian Ceccarelli, Filippo Cecchi, Gabriele e Gianluca Ponti.

Questi i campioni - Esordienti 2° anno: Mauro Niccolò (Elba Bike); donne esordienti: Ilary Ceccarelli (Club Appenninico) Allievi (1° anno): Alessandro Turini (Costa Etrusca) Allievi 2° anno: Pietro Rododendro (Elba Bike); allieve (1° anno): Alyssia Di Girolamo (Jam’s Bike) Allieve 2° anno: Gioia Costa (Elba Bike). Juniores: Brian Ceccarelli (Club Appenninico 1907). Donne junior: Nicoletta Brandi (Elba Bike). Under 23: Anna Rododendro (Elba Bike). Elite: Filippo Cecchi (Bike Academy). Under 23: Alessandro Nannini (Borgonuovo). Amatori: Alberto Prisinzano (ELMT); Carlotta Fondriest (EWS); Federico De Simone (Master 2), Riccardo Coluccini (M3), Annalisa Fontanelli (W3), Nicola Corsetti (M4), Alessandro Timitilli (M5), Andrea Pighini (M6), Stefano Bianchini (M7), Aurelio D’Acquino (M8).

Antonio Mannori