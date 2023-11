Ciclocross. L’élite del fuori strada nazionale al Parco Increa

Il Parco Increa di Brugherio è pronto per accogliere una due giorni di grande ciclocross. Domani e domenica i migliori interpreti del fuori strada nazionale saranno di scena nella tredicesima edizione dell’International Cyclocross Increa-Master Cross Selle SMP organizzata dalla Lega Ciclistica Brugherio 2. La manifestazione è inoltre abbinata al 14° Trofeo Coop Brugherio 82 - Memorial Berionni e Perego. A dare il via alle ostilità saranno le categorie Elite e Juniores maschile e femminile, che domani si misureranno sul collaudato percorso di 3.200 metri all’interno del Parco Increa.

Il circuito comprende diversi saliscendi tra alberi, dossi naturali con aggiunta di ostacoli artificiali e gradini. All’indomani delle gare internazionali, sarà la volta delle categorie giovanili confrontarsi nella competizione a carattere nazionale. Domenica toccherà infatti agli Esordienti, Allievi e Giovanissimi G6 gareggiare sul medesimo tracciato. Oltre 700 gli atleti in gara in rappresentanza di tutte le società italiane, mentre per l’estero correranno atleti provenienti da Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Francia, Austria, Svizzera e Polonia. In chiave brianzola, occhi puntati sui giovani del GS Cicli Fiorin, sul monzese Matteo Jacopo Gualtieri, sugli juniores della Salus Seregno Academy Blanc, Nembrini e Stenico, sul cesanese Daniele Longoni (Piton T&T Italia), sul medese Matteo Villa e sui locali portacolori della Mtb Increa Brugherio.

Danilo Viganò