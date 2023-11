Ciclocross. Longoni, Caloni e Roccia sulle sponde dello Sturo danno la caccia al Giro d’Italia

Fine settimana all’insegna del Ciclocross con tre appuntamenti a carattere nazionale, internazionale e regionale. Si comincia oggi, con il cesanese Daniele Longoni (Piton T&T Italia), Mattia Caloni (SC Carugatese) e Manuel Roccia (Cicli Fiorin) che disputeranno la quinta tappa del Giro d’Italia in porgramma, a Cantoira nel Torinese. La prova si svolgerà su un circuito ricavato tra le vie e i pendii adiacenti il centro abitato sulle sponde del torrente Stura, uno scenario ideale e tecnicamente impegnativo per il penultimo assalto alla maglia rosa. Domani si replica a San Francesco al Campo (Torino) nell’International Turin di Ciclocross a cui sono attesi oltre 450 atleti.

La Brianza sarà rappresentata dagli esponenti di tutte le categorie del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Seveso, dai portacolori della Salus Seregno Academy guidati da Diego Nembrini fresco del successo ottenuto a Pasturana nell’Alessandrino, e dal citato Longoni a capo della formazione bresciana diretta dall’ex professionista Nicola Loda. La gara internazionale mette in palio importanti punti per il ranking UCI (Unione Ciclismo Internazionale). Sempre domani andrà in scena il Trofeo comune di Bulciago valido come prova per la challenge Trofeo System Cars-SlopLine-Memorial Claudia Bonfanti. Anche in questa circostanza saranno al via i giovani esordienti e allievi dei sodalizi di Seregno e di Baruccana di Seveso. Dan.Vig.