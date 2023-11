Ciclocross: grande attesa per il Trofeo Città di Firenze all'Autodromo del Mugello

Scarperia, 28 ottobre 2023 - Il conto alla rovescia sta per terminare. Mercoledì prossimo 1° Novembre, con la regia della Virtus Settimo Miglio, si svolgerà la terza edizione del Trofeo Città di Firenze, gara internazionale di Ciclocross che quest’anno, a causa dei lavori di rifacimento del Parco dell’Argingrosso a Firenze, si svolgerà all’interno del “Mugello Circuit” a Scarperia.

Una nuova location che comunque, come tiene a sottolineare Paolo Traversi, Presidente del Comitato Organizzatore, sarà temporanea perché già dal 2024 la gara ritornerà a Firenze. Al Mugello per il luogo di svolgimento delle ciclocampestri, spettacolo e fascino sono assicurati, ed anche il prossimo anno ci potrebbe essere un bis con due gare internazionali di ciclocross in provincia di Firenze. Importante l’apporto di alcuni sponsor come le aziende “Pool” di Calenzano, il Banco Fiorentino BCC, la Virtual Training Support, Zainetto Verde, Martinelli Assicurazioni. In palio anche il Trofeo in memoria di Paolo Baicchi.

IL PROGRAMMA: La mattina, come richiesto dal CT Daniele Pontoni (la nazionale azzurra nel pomeriggio volerà in Francia dove da venerdì sono previsti i Campionati Europei), sarà dedicata alle categorie internazionali C2. Gli juniores apriranno le danze alle ore 8,45; Donne Open e Juniores alle 9,30; gli Open con partenza alle 10,30. Nel pomeriggio spazio alle gare a carattere nazionale riservate agli amatori Master, giovanissimi della G6, esordienti e allievi, con la presenza dei migliori talenti del panorama nazionale. In programma anche una gara di short track per tutte le categorie promozionali. I PARTECIPANTI: Sono circa 450 gli iscritti in rappresentanza di 6 nazioni: Italia, Repubblica Ceca, Olanda, Svizzera, Francia, Polonia, Belgio, Albania con 12 atleti stranieri al via, distribuiti nelle 3 competizioni internazionali. La gara riservata alla categoria Open maschile, proporrà al via un cast importante con Giole Bertolini Vhe dovrà vedersela con il campione nazionale polacco Marek Konwa. Nella gara Juniores fari puntati sull’umbro Mattia Proietti Gagliardoni. La sfida femminile vedrà protagonista l’azzurra Sara Casasola, che dovrà vedersela con la ceka Bajgerova. Il tracciato “Mugello Circuit”, disegnato da Fausto Dainelli, è una bella novità che sulla carta si presenta molto tecnico e ricco di insidie. Misura 2,800 km, è ricco di contropendenze sia in salita che in discesa a mettere in risalto le capacità tecniche degli atleti. Infine il trofeo Città di Firenze gode degli importanti patrocini della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del Comune di Scarperia San Piero a Sieve.