Ciclocross: in 400 scendono in pista al Mugello Circuit nel Trofeo Città di Firenze

Scarperia (Firenze), 31 ottobre 2025 - Sono 400 gli iscritti al quinto Trofeo Città di Firenze, gara internazionale di Ccclocross, in programma sabato primo novembre all’interno dell’autodromo del Mugello (entrata Palagio).

La manifestazione è organizzata dalla Virtus Settimo Miglio con il supporto del Mugello Circuit che, tre anni fa, ha creduto in questa iniziativa supportandola dal punto di vista logistico. La manifestazione si avvale del Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e di quello di Scarperia San Piero a Sieve.

È stato modificato in parte anche il tracciato con la realizzazione di una scalinata che rende ancora più spettacolare il percorso al Mugello. Ottimo anche il livello di partecipazione con il Campione Italiano Giole Bertolini, Filippo Fontana, Federico Ceolin, il neo-under 23 Mattia Agostinacchio che lo scorso febbraio conquistò tra gli Juniores la maglia iridata. In campo femminile pronostico diviso fra Rebecca Gariboldi e Lucia Bramati che però dovranno fare i conti con tre atlete straniere: la svizzera Lea Stern e le olandesi Anniek Mos e Isa Looienga.

Attesa anche sulla neo-under 23 la valdarnese Elisa Ferri da cui ci sia aspettano cose importanti e convocata in Nazionale per l’imminente Europeo in programma dal 5 al 10 novembre in Belgio. Inizio delle gare alle ore 9 e si andrà avanti fino alle 16,30.