Ciclocross. Poker al Trofeo Modenese, i podi per categoria

Poker di successi modenesi nella seconda prova del Trofeo Modenese di Ciclocross, con Giulia Ballestri e Stefano Nicoletti (Emiliana Bike), Mimmo Toni (Iaccobike Sassuolo) e Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto) alla Cantina Pedemontana Formigine.

I podi. Donne: 1^ Giulia Ballestri (Emiliana Bike) - 2° Sara Grifi (Capodarco) - 3^ Erika Gianni (Bike XP) ; M8: 1° Mimmo Toni (Iaccobike) - 2° Gianfranco Mongardi (Spilla Team Spilamberto) - 3° Giorgio Goldoni (Team Virginia);M7:1° Fausto Fornaciari (Reggio E.) -2° Marco Toni (Iaccobike) - 3° Bruno Spadoni (New Bike); M6: 1° Stefano Nicoletti (Emiliana Bike) - 2° Massimo Corti (Hill Cycling) - 3° Alberto Tomesani (Valsabike); M5: 1° Remo Bardelli ( spilla Team Spilamberto) - 2° Davide Montanari (idem) - 3° Andrea Pighini (Parkprè); M4: 1° Paolo Strullato (Chero Group) - 2° Luca Verucchi (Team Amig) - 3° Stefano Becchi (NRG Team); M3: 1° Stefano Gozzi (Alpacas) - 2° Maurizio Cavani (BHS Team)- 3° Jonathan Schito (Sportissimo);M2: 1° Davide Coltro (RF Team) - 2° Alessandro Tosi (Argon 18); Cat. M1: 1° Filippo Bigi (New bike) - 2° Gianluca Remondi (Team Amig) - 3° Nicolas Lanfredi (Chero Group); Gare MTB. cat. Donne: 1^ Sara Botti (Argon 18) - 2^ Stefania Cavatorta (Kinomana) - 3° Sonia Saccani (Parma):M8: 1° Paolo Bertoncini ( Bici x tutti) - 2° Giuseppe Casale (Team Orlandi) - 3° Roberto Varini (Sculazzo) ;M7: 1° Fedele Travaglioli (New Bike) - 2° Giusto Mutulo (Hill) - 3° Renato Rivi (idem):M6: 1° Massimo Vernia (Vernia Bike) ;M5: 1° Christian Montoro; M4: 1° Antonio Gardani (V.C.Garda); M3: 1° Giovanni Ceglia (new bike)M2: 1° Matteo Ciocci (Vernia bike):M1: 1° Filippo Bigi (New Bike).

Foto Botti,Cavatorta e Saccani

Andrea Giusti